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Польський прикордонник врятував життя однорічній дитині з України

Польський прикордонник врятував життя однорічній дитині з України

Київ • УНН

 • 1789629 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Офіцер прикордонної служби в польському Грубешові врятував життя однорічної дитини з України, яка перестала дихати. Драматичне відео опублікувала польська прикордонна служба, пише УНН.

Цитата 

“Пасажирка українського автобуса помітила, що її син не дихає і синіє. Жінка забігла у павільйон митниці України з дитиною на руках. Вийшов офіцер і разом з українкою, яка тримала мляву дитину, вони побігли до зони реєстрації Прикордонної служби Польщі.

У павільйон для інструктажу через контрольне вікно надіслали інформацію про відсутність ознак життя у хлопчика. Сержант Матеуш Кондрат негайно прибув і забрав дитину від тремтячої матері. Поклав дитину на ліву руку, на животик. Потім кілька разів вдарив його кулаком у спину. Після реанімаційних заходів хлопець прийшов до тями”, ― йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Під час надання першої допомоги дитині на місце події також прибув офіцер з дефібрилятором AED. Водночас чоловіки викликали бригаду рятувальників. На допомогу прибігли й прикордонники, які чергували на прилеглих смугах руху.

Приблизно через 15 хвилин приїхала швидка допомога. Медпрацівники взяли притомну дитину та відвезли до лікарні в Грубешові.

Доповнення 

Події відбувались на автомобільному прикордонному пункті у Зосині. Їх зафіксувала камера спостереження.

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