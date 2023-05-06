Польський прикордонник врятував життя однорічній дитині з України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Офіцер прикордонної служби в польському Грубешові врятував життя однорічної дитини з України, яка перестала дихати. Драматичне відео опублікувала польська прикордонна служба, пише УНН.
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“Пасажирка українського автобуса помітила, що її син не дихає і синіє. Жінка забігла у павільйон митниці України з дитиною на руках. Вийшов офіцер і разом з українкою, яка тримала мляву дитину, вони побігли до зони реєстрації Прикордонної служби Польщі.
У павільйон для інструктажу через контрольне вікно надіслали інформацію про відсутність ознак життя у хлопчика. Сержант Матеуш Кондрат негайно прибув і забрав дитину від тремтячої матері. Поклав дитину на ліву руку, на животик. Потім кілька разів вдарив його кулаком у спину. Після реанімаційних заходів хлопець прийшов до тями”, ― йдеться у повідомленні.
Деталі
Під час надання першої допомоги дитині на місце події також прибув офіцер з дефібрилятором AED. Водночас чоловіки викликали бригаду рятувальників. На допомогу прибігли й прикордонники, які чергували на прилеглих смугах руху.
Приблизно через 15 хвилин приїхала швидка допомога. Медпрацівники взяли притомну дитину та відвезли до лікарні в Грубешові.
Доповнення
Події відбувались на автомобільному прикордонному пункті у Зосині. Їх зафіксувала камера спостереження.