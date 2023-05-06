Польский пограничник спас жизнь годовалому ребенку из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Офицер пограничной службы в польском Грубешове спас жизнь годовалого ребенка из Украины, который не дышал. Драматическое видео опубликовала польская пограничная служба, пишет УНН.
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“Пассажирка украинского автобуса заметила, что ее сын не дышит и синеет. Женщина забежала в павильон таможни Украины с ребенком на руках. Вышел офицер и вместе с украинкой, которая держала вялого ребенка, они побежали в зону регистрации Пограничной службы Польши.
В павильон для инструктажа через контрольное окно прислали информацию об отсутствии признаков жизни у мальчика. Сержант Матеуш Кондрат немедленно прибыл и забрал ребенка от дрожащей матери. Положил ребенка на левую руку, на животик. Затем несколько раз ударил его кулаком в спину. После реанимационных мероприятий парень пришел в сознание”, - говорится в сообщении.
Детали
Во время оказания первой помощи ребенку на место происшествия также прибыл офицер с дефибриллятором AED. В то же время мужчины вызвали бригаду спасателей. На помощь прибежали и пограничники, которые дежурили на близлежащих полосах движения.
Примерно через 15 минут приехала скорая помощь. Медработники взяли в сознании ребенка и отвезли в больницу в Грубешове.
Дополнение
События происходили на автомобильном пограничном пункте в Зосине, их зафиксировала камера наблюдения.