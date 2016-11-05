Прикарпатця застрелили у власному будинку, підозрюваного затримано
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Учора, 4 листопада, до поліції надійшло повідомлення від працівників Перегінської станції швидкої медичної допомоги про те, що у приватному будинку в с. Дуба Рожнятівського району було виявлено тіло чоловіка, повідомляє кореспондент УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції Івано-Франківської області.
Під час виїзду на місце події працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та тіла загиблого та встановили наявність тілесних ушкоджень у вигляді синців, саден, ран у ділянках голови та вогнепального поранення черевної порожнини від яких наступила смерть. За цим фактом оперативні працівники поліції відразу розпочали пошуки убивці.
За кілька годин правоохоронці одержали ґрунтовні докази вважати причетним до убивства 54-річного жителя смт. Перегінськ Рожнятівського району.
Зараз чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК України та оголошено підозру про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. У справі призначено ряд експертиз, проводиться слідство.