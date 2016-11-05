Прикарпатца застрелили в собственном доме, подозреваемый задержан
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вчера, 4 ноября, в полицию поступило сообщение от работников Перегинской станции скорой медицинской помощи о том, что в частном доме в с. Дуба Рожнятовского района было обнаружено тело мужчины, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Ивано-Франковской области.
При выезде на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и тела погибшего и установили наличие телесных повреждений в виде синяков, ссадин, ран на участках головы и огнестрельного ранения брюшной полости от которых наступила смерть. По данному факту оперативные работники полиции сразу начали поиски убийцы.
За несколько часов правоохранители получили обстоятельные доказательства считать причастным к убийству 54-летнего жителя пгт. Перегинск Рожнятовского района.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины и объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. По делу назначен ряд экспертиз, ведется следствие.