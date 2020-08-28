Президенту поскаржилися на "Енергоатом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У межах робочої поїздки до Кіровоградської області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками місцевого бізнесу та обговорив з ними нагальні проблеми, повідомляє УНН.
Зокрема, учасники зустрічі розповіли про наявність заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед НВП "Радій" за поставлене обладнання для модернізації енергоблоків на атомних електростанціях.
Президент України зазначив, що питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" та стійкого фінансового становища компанії є важливим як для роботи паливно-енергетичного комплексу, так і для постачальників. І нещодавно парламент ухвалив Закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії". Він має системно вирішити питання накопичених боргів. Уряд працює над імплементацією документа.
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Крім того, Президент звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики України з дорученням розв'язати проблемні питання погашення заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед постачальниками.
Нагадаємо, у першому півріччі 2020 року державний оператор національних АЕС – "Енергоатом" отримав 2,65 млрд грн збитків проти 1,11 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.
Управляє компанією з березня місяця Петро Котін, який за цей час вже двічі подавав декларацію через перебільшення "ліміту" за доходами. У квітні Котін отримав зарплату обсягом 125,9 тис. грн, а в травні - 296 тис. грн.
При цьому Котін заблокував проведення антикорупційної перевірки в "Енергоатомі". Це вперше, кажуть в НАЗК.
"З огляду на це, вважаємо, що на підприємстві мають місце системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства і безпеку всієї галузі атомної енергетики", - коментує голова НАЗК Олександр Новіков.
Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" віддав на тендері 104 млн грн "технічному" учаснику, а в червні переплатив близько 11 млн грн на тендері з технічного переоснащення енергоблоку № 5 Запорізької АЕС. У компанії обіцяли провести службове розслідування і оприлюднити результати. Утім, таких поки немає.