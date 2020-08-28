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Президенту пожаловались на "Энергоатом"

Киев • УНН

 • 19445 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В рамках рабочей поездки в Кировоградскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями местного бизнеса и обсудил с ними насущные проблемы, сообщает УНН.

Президенту пожаловались на "Энергоатом"

В частности, участники встречи рассказали о наличии задолженности НАЭК "Энергоатом" перед НПП "Радий" за поставленное оборудование для модернизации энергоблоков на атомных электростанциях.

Президент Украины отметил, что вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" и устойчивого финансового положения компании является важным как для работы топливно-энергетического комплекса, так и для поставщиков. И недавно парламент принял Закон "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии". Он должен системно решить вопрос накопленных долгов. Правительство работает над имплементацией документа.

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Кроме того, Президент обратился к Кабинету министров и Министерству энергетики Украины по поручению решить проблемные вопросы погашения задолженности НАЭК "Энергоатом" перед поставщиками.

Напомним, в первом полугодии 2020 года государственный оператор национальных АЭС - "Энергоатом" получил 2,65 млрд грн убытков против 1,11 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Управляет компанией с марта месяца Петр Котин, который за это время уже дважды подавал декларацию из-за преувеличения "лимита" по доходам. В апреле Котин получил зарплату объемом 125,9 тыс. грн, а в мае - 296 тыс. грн.

При этом Котин заблокировал проведение антикоррупционной проверки в "Энергоатоме". Впервые, говорят в НАПК.

"Учитывая это, считаем, что на предприятии имеют место системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики", - комментирует глава НАПК Александр Новиков.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" отдал на тендере 104 млн грн "техническому" участнику, а в июне переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока № 5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таких пока нет.

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