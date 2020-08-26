Збитковий “Енергоатом” хоче покращити “імідж” за майже 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Оператор національних АЕС — НАЕК “Енергоатом”, який 2020 року скотився у збитки, хоче замовити “іміджеву” друкарську продукцію майже на 1,5 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на відповідний тендер в Prozorro.
Тендер передбачає замовлення послуг із “друку інформаційно-роз’яснювальної та іміджевої поліграфічної продукції ДП “НАЕК „Енергоатом“”. Очікувана вартість — 1 340 300 грн.
Також “Енергоатом” вирішив модернізувати свій веб-сайт та створити мобільний додаток. За такі послуги “Енергоатом” хоче віддати ще 2 213 604 грн.
Обидва тендери оголошені в один день — 21 серпня.
Раніше УНН повідомляв, що “Енергоатом” віддав на тендері 104 млн грн “технічному” учаснику.
Також у червні повідомлялось, що “Енергоатом” переплатив близько 11 млн грн на тендері з технічного переоснащення енергоблоку № 5 Запорізької АЕС. У компанії обіцяли провести службове розслідування та оприлюднити результати. Втім, таких досі немає.
Цього року “Енергоатом” задекларував чистий збиток у розмірі 2,65 млрд грн проти 1,11 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.
Державною компанією керує Петро Котін, призначений туди в березні 2020 року. За цей час він двічі подавав зміни до декларації, адже його зарплата перевищує встановлений НАПК “ліміт”. У квітні цього року Котін отримав 125,9 тис. грн, тоді як у травні — 296 тис. грн.
Водночас, він не допустив на “Енергоатом” антикорупційну перевірку НАЗК. Таке вперше, кажуть антикорупціонери.
“Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики”, — коментує голова НАЗК Олександр Новіков.