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Убыточный "Энергоатом" хочет улучшить "имидж" за почти 1,5 млн грн

Киев • УНН

 • 69372 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Оператор национальных АЭС - НАЭК "Энергоатом", который 2020 году скатился в убытки, хочет заказать "имиджевую" печатную продукцию почти на 1,5 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий тендер в Prozorro.

Убыточный "Энергоатом" хочет улучшить "имидж" за почти 1,5 млн грн

Тендер предполагает заказ услуг по "печати информационно-разъяснительной и имиджевой полиграфической продукции ГП "НАЭК "Энергоатом"". Ожидаемая стоимость - 1 340 300 грн.

Также "Энергоатом" решил модернизировать свой веб-сайт и создать мобильное приложение. За такие услуги "Энергоатом" хочет отдать еще 2 213 604 грн.

Оба тендера объявлены в один день - 21 августа.

Ранее УНН сообщал, что "Энергоатом" отдал на тендере 104 млн грн "техническому" участнику.

Также в июне сообщалось, что "Энергоатом" переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока № 5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таких пока нет.

В этом году "Энергоатом" задекларировал чистый убыток в размере 2,65 млрд грн против 1,11 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Государственной компанией руководит Петр Котин, назначенный туда в марте 2020 года. За это время он дважды подавал изменения в декларации, ведь его зарплата превышает установленный НАПК "лимит". В апреле этого года Котин получил 125,9 тыс. грн, тогда как в мае - 296 тыс. грн.

В то же время, он не допустил на "Энергоатом" антикоррупционную проверку НАПК. Такое впервые, говорят антикоррупционеры.

"Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 000 работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики", - комментирует председатель НАПК Александр Новиков.

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