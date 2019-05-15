Президентка Грузії: ми із задоволенням займемо місце Великої Британії в Євросоюзі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Грузія з радістю зайняла б місце в Євросоюзі після виходу з нього Великої Британії. Про це у вівторок заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю телекомпанії Euronews, передає УНН з посиланням також на портал “Грузия Online”.
“Ми одного не розуміємо — це дію Великої Британії (Brexit). Ми будемо раді зайняти звільнене ними місце (в ЄС)”, — сказала Зурабішвілі.
На думку президентки, сьогодні світ стикається з безліччю викликів і проблем, з якими Грузія зможе впоратися завдяки близькості з Європою.
Велика Британія з 2016 року намагається покинути ЄС. Очікувалося, що держава вийде з Європейського Союзу 29 березня 2019 року, але в результаті жорстких розбіжностей між позиціями всіх партій в парламенті, а також в уряді Великої Британії, дата виходу була перенесена на 12 квітня або на 22 травня поточного року. Палата громад в кінці березня в третій раз відхилила проект угоди щодо виходу з ЄС, винесений на обговорення урядом Терези Мей і тим самим призвела до політичної кризи.
Варто також додати, що влада Грузії прийме рішення про розміщення іноземних військових баз в країні відповідно до національних інтересів республіки.