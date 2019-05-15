Президентка Грузії: ми із задоволенням займемо місце Великої Британії в Євросоюзі

КИЇВ. 15 травня. УНН. Грузія з радістю зайняла б місце в Євросоюзі після виходу з нього Великої Британії. Про це у вівторок заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю телекомпанії Euronews, передає УНН з посиланням також на портал “Грузия Online”.