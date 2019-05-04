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Прем'єр Грузії не виключає розміщення військових баз США та НАТО у країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Влада Грузії прийме рішення про розміщення іноземних військових баз в країні відповідно до національних інтересів республіки. Про це в суботу заявив прем’єр-міністр країни Мамука Бахтадзе в ефірі телекомпанії Imedi, передає УНН.

“Я хочу з усією відповідальністю заявити, що наші відносини з НАТО, Євросоюзом, з нашим стратегічним партнером — Сполученими Штатами Америки — ніколи не були на такому високому рівні, як зараз. Це великий успіх, і ми збираємося ще більше поглибити його. Виходячи з цього, ми завжди приймемо ті рішення, які будуть входити в національні інтереси Грузії ”, - сказав Бахтадзе, відповідаючи на питання про можливе розміщення іноземних баз в країні.

Прем’єр також підкреслив, влада Грузії протягом останніх років намагалася переконати західних партнерів в необхідності посилення безпеки в Чорному морі. “Ми інтенсивно і протягом тривалого часу намагалися донести дуже важливе послання до наших західних партнерів: без безпеки Чорноморського регіону неможливо говорити про стійкі системи безпеки в європейській або євроатлантичній сім’ї. Вам відомо, що останні ініціативи НАТО говорять про те, що саме безпека Чорноморського регіону стає головним пріоритетом для альянсу, і це дуже великий успіх”, — уклав глава уряду.

Нагадуємо, у Польщі висловилися за внесення змін до Конституції щодо членства в ЄС та НАТО.

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