Президентка Грузии: мы с удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Грузия с радостью заняла бы место в Евросоюзе после выхода из него Великобритании. Об этом во вторник заявила президентка Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телекомпании Euronews, передает УНН со ссылкой также на портал “Грузия Online”.
“Мы одного не понимаем — это действие Великобритании (Brexit). Мы будем рады занять освобожденное ими место (в ЕС)”, — сказала Зурабишвили.
По мнению президента, сегодня мир сталкивается с множеством вызовов и проблем, с которыми Грузия сможет справиться благодаря близости с Европой.
Великобритания с 2016 года пытается покинуть ЕС. Ожидалось, что государство выйдет из Европейского Союза 29 марта 2019 года, но в результате жёстких разногласий между позициями всех партий в парламенте, а также в правительстве Великобритании, дата выхода была перенесена на 12 апреля или на 22 мая текущего года. Палата общин в конце марта в третий раз отклонила проект соглашения по выходу из ЕС, вынесенный на обсуждение правительством Терезы Мэй и тем самым ввергла страну в политический кризис.
Стоит также добавить, что власти Грузии примут решение о размещении иностранных военных баз в стране в соответствии с национальными интересами республики.