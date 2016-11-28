Президент завтра візьме участь у заходах з нагоди завершення насування арки на Чорнобильській АЕС

"У нас (Глави держави - ред.) завтра поїздка до Чорнобиля", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у листопаді завершать насування Арки "Нового конфайнменту" над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, 29 листопада о 12:00 на майданчику Чорнобильської АЕС розпочнеться церемонія завершення насування Арки НБК за участю керівництва держави, керівництва ЄБРР, проекту компанії, ЧАЕС, представників країн-донорів Чорнобильського Фонду “Укриття”, Рахунку ядерної безпеки.