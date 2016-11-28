Президент завтра примет участие в мероприятиях по случаю завершения установки арки на Чернобыльской АЭС

"У нас (Главы государства - ред.) завтра поездка в Чернобыль", - сказал он.

Как сообщал УНН, в ноябре завершат установку Арки "Нового конфайнмента" над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС.

Напомним, 29 ноября в 12:00 на площадке Чернобыльской АЭС начнется церемония завершения установки Арки НБК с участием руководства государства, руководства ЕБРР, проекта компании, ЧАЭС, представителей стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие".