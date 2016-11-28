Президент завтра примет участие в мероприятиях по случаю завершения установки арки на Чернобыльской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко завтра примет участие в мероприятиях по завершению установки Арки "Нового безопасного конфайнмента" над разрушенным реактором четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-службы главы государства Андрей Жигулин.
"У нас (Главы государства - ред.) завтра поездка в Чернобыль", - сказал он.
Как сообщал УНН, в ноябре завершат установку Арки "Нового конфайнмента" над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС.
Напомним, 29 ноября в 12:00 на площадке Чернобыльской АЭС начнется церемония завершения установки Арки НБК с участием руководства государства, руководства ЕБРР, проекта компании, ЧАЭС, представителей стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие".