Президент закликав іноземних послів в Україні протистояти спробам Росії побудувати нову завісу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованих в Україні наголосив на важливості протистояти альтернативному порядку денному Росії щодо Європи, передає УНН з посиланням на Twitter П.Порошенка.
"Маємо протистояти спробі Росії побудувати нову залізну завісу, її альтернативному порядку денному та альтернативній Європі…Москва хоче маніпулювати правом європейців вільно обирати, так само як три роки тому хотіла позбавити українців їхнього європейського вибору", - зазначив він.
За словами Президента, спроби виправдати дії Росії чи врахувати її інтереси – це примирення зі злом, яке приведе до ще трагічніших наслідків.
Як повідомляв УНН, президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованими в Україні заявив, що в 2017 році важливо зосередитись з міжнародними партнерами на питаннях модернізації української армії, оборонній, технічній та військовій співпраці.