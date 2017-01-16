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Президент призвал иностранных послов в Украине противостоять попыткам России построить новый занавес

Президент призвал иностранных послов в Украине противостоять попыткам России построить новый занавес

Киев • УНН

 • 7427 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине подчеркнул важность противостоять альтернативной повестке дня России относительно Европы, передает УНН со ссылкой на Twitter П.Порошенко.

"Должны противостоять попытке России построить новый железный занавес, ее альтернативной повестке дня и альтернативной Европе... Москва хочет манипулировать правом европейцев свободно выбирать, так же как три года назад хотела лишить украинцев их европейского выбора", - отметил он.

По словам Президента, попытки оправдать действия России или учесть его интересы - это примирение со злом, которое приведет к еще более трагическим последствиям.

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Украине заявил, что в 2017 году важно сосредоточиться с международными партнерами на вопросах модернизации украинской армии, оборонном, техническом и военном сотрудничестве.

Украинские Национальные Новости

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