Президент з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного (доповнено)

"Президент з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з новим роком. Саме нашим Воїнам ми завдячуємо можливістю почуватися в безпеці", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

Як повідомляв УНН, 31 грудня до Маріуполя планувався візит делегації сенаторів з США, серед яких сенатор Дж.Маккейн.

Нагадаємо, також 31 грудня після полудня планувався приїзд Президента Петра Порошенка до Маріуполя.