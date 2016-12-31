Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом, передает УНН.
"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим Воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности", - написал спикер Главы государства Святослав Цеголко в Facebook.
Как сообщал УНН, 31 декабря в Мариуполь запланирован визит делегации сенаторов из США, среди которых сенатор Дж.Маккейн.
Напомним, также 31 декабря после полудня запланирован приезд Президента Петра Порошенко в Мариуполь.