Президент вручив державні нагороди сенаторам Дж.Маккейну та Л.Грему (доповнено)

Зазначається, що до складу американської делегації також увійшли сенатори Ліндсі Грем та Емі Клобучар.

“Президент нагородив сенатора Джона Маккейна орденом Свободи та відзначив орденом Ярослава Мудрого сенатора Ліндсі Грема за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Глава держави підкреслив важливість традиційної двопартійної підтримки України у Конгресі США та відзначив участь у делегації представників обох партій. Це підтверджує, що така підтримка залишатиметься і надалі у боротьбі проти російської агресії, за збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

“Дуже важливим, що в цій боротьбі і наш народ, і парламент, і наш Уряд пліч-о-пліч з американським народом. Ми відчуваємо цю надійну підтримку і допомогу. Це надзвичайно важливо в ці дуже важкі дні для моєї 45 мільйонної країни”, — сказав Президент.

Нагадаємо, 30 грудня глава сенатського комітету у справах збройних сил, сенатор Джон Маккейн прибув до Адміністрації Президента України для зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.