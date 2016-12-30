Президент вручил государственные награды сенаторам Дж.Маккейну и Л.Грэму (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном, во время которой наградил сенатора орденом Свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службе Главы государства.
Отмечается, что в состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар.
"Президент наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
"Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны", - сказал Президент.
Напомним, 30 декабря глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, сенатор Джон Маккейн прибыл в Администрацию Президента Украины для встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.