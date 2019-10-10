Президент виступив за введення миротворців на кордон між РФ і України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Миротворчий контингент має бути введений на кордоні між Росією і Україною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми з вами говоримо про миротворців, то я їх розглядаю на кордоні між Україною і Росією", - зазначив Президент.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив готовність своєї країни взяти участь у врегулюванні на Донбасі, в тому числі шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.