Президент выступил за введение миротворцев на границу между РФ и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Миротворческий контингент должен быть введен на границе между Россией и Украиной. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"Если мы с вами говорим о миротворцах, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - отметил Президент.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.