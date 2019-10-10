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Президент выступил за введение миротворцев на границу между РФ и Украиной

Киев • УНН

 • 10104 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Миротворческий контингент должен быть введен на границе между Россией и Украиной. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Президент выступил за введение миротворцев на границу между РФ и Украиной

"Если мы с вами говорим о миротворцах, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - отметил Президент.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

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