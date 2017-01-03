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Президент: відмова України від ядерного арсеналу була непростим рішенням

Президент: відмова України від ядерного арсеналу була непростим рішенням

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Україна відіграє історичну роль в укріпленні глобальної стабільності та режиму нерозповсюдження ядерної зброї, відмовившись від третього в світі ядерного арсеналу, великих обсягів озброєнь і запасів високозбагаченого урану, що було непростим рішенням, які були прийняті, зважаючи на безпекові гарантії, у першу чергу США. Про це заявив Президент України Петро Порошенко з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і США, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Відмовившись від третього в світі ядерного арсеналу та великих обсягів звичайних озброєнь, а також від запасів високозбагаченого урану, Україна відіграє історичну роль в укріпленні глобальної стабільності та режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Це були непрості рішення, але Україна прийняла їх, покладаючись на запевнення та безпекові гарантії іноземних партнерів, у першу чергу США”, - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що США залишаються надійним та стратегічним партнером України.

Українські Національні Новини

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