Президент відкрив систему попереднього виявлення цілей на Азовському морі

Крім того, за даними прес-служби, Верховний Головнокомандувач ЗС України привітав прикордонників із наступаючим святом та подякував за надійний захист країни, вручив охоронцям кордону броньовані автомобілі, снайперські гвинтівки, безпілотні комплекси і малий бойовий катер морської охорони.

Як зазначили у ДПСУ, система раннього виявлення та попередження “AEROS” виробництва США, якою обладнаний прикордонний пост технічного спостереження, є першим кроком у створенні сучасної системи контролю за морською обстановкою. Вона призначена для радіолокаційного та оптико-електронного спостереження за надводними, повітряними і наземними цілями. Технічні можливості системи дозволяють забезпечити цілодобовий контроль за Азовським морем в межах Донецької області та завчасно реагувати на обстановку. В темний час доби охорона морської ділянки посилюється за рахунок використання прожекторної станції. Нині також проводиться робота з подальшої модернізації берегових постів технічного спостереження і заміни застарілого обладнання на сучасні системи.

Прикордонники продемонстрували Главі держави можливості системи раннього виявлення, попередження та ідентифікації “AEROS”, порядок роботи з відстеження судів та обладнання за допомогою якого організовується служба.

“... введення в експлуатацію даної системи дає можливість прикордонникам на ранньому етапі виявляти, ідентифікувати цілі та своєчасно вживати відповідні заходи для протидії потенційним загрозам на державному кордоні”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прес-служби, у цей день прикордонні однострої поповнилися не лише сучасним постом технічного спостереження з системою раннього виявлення, попередження та ідентифікації “AEROS” Глава держави окремо вручив 6-ть одиниць бойової броньованої техніки на базі автомобіля “ХАМЕР”, снайперські гвинтівки, 6 безпілотних авіаційних комплексів, а це загалом 18 БПЛА, сучасний бойовий катер морської охорони “УMC-1000”. Вручена новітня техніка та озброєння дозволить військовослужбовцям Держприкордонслужби ще більше підвищити ефективність під час виконання завдань з охорони кордонів держави та лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей.