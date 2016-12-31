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Президент открыл систему предварительного обнаружения целей на Азовском море

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В канун Нового года Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь. Глава государства встретился с пограничниками Донецкого отряда и на побережье Азовского моря открыл современную систему раннего выявления, предупреждения и идентификации целей "AEROS", расположенную на посту технического наблюдения Госпогранслужбы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

Кроме того, по данным пресс-службы, Верховный Главнокомандующий ВС Украины поздравил пограничников с наступающим праздником и поблагодарил за надежную защиту страны, вручил охранникам границы бронированные автомобили, снайперские винтовки, беспилотные комплексы и малый боевой катер морской охраны.

Как отметили в ГПСУ, система раннего обнаружения и предупреждения “AEROS” производства США, которой оборудован пограничный пост технического наблюдения, является первым шагом в создании современной системы контроля за морской обстановкой. Она предназначена для радиолокационного и оптико-электронного наблюдения за надводными, воздушными и наземными целями. Технические возможности системы позволяют обеспечить круглосуточный контроль за Азовским морем в пределах Донецкой области и заблаговременно реагировать на обстановку. В темное время суток охрана морского участка усиливается за счет использования прожекторной станции. Сейчас также проводится работа по дальнейшей модернизации береговых постов технического наблюдения и замены устаревшего оборудования на современные системы.

Пограничники продемонстрировали Главе государства возможности системы раннего выявления, предупреждения и идентификации “AEROS”, порядок работы отслеживания судов и оборудование с помощью которого организуется служба.

“... ввод в эксплуатацию данной системы дает возможность пограничникам на раннем этапе выявлять, идентифицировать цели и своевременно принимать соответствующие меры для противодействия потенциальным угрозам на государственной границе”, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в этот день пограничные наряды пополнились не только современным постом технического наблюдения с системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации “AEROS” Глава государства отдельно вручил 6 единиц боевой бронированной техники на базе автомобиля “ХАММЕР”, снайперские винтовки, 6 беспилотных авиационных комплексов, а это всего 18 БПЛА, современный боевой катер морской охраны “УМС-1000”. Врученная новейшая техника и вооружение позволит военнослужащим Госпогранслужбы еще больше повысить эффективность при выполнении задач по охране границ государства и линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей.

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