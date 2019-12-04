Президент УЄФА підготував зміни щодо фіксації офсайду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент УЄФА Александер Чеферін запропонував зміну до положення фіксації положення поза грою, повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
За словами очільника УЄФА, асоціація може дозволити арбітрам не фіксувати положення офсайд, якщо футболіст опинився у “поза грою” на 10-20 см.
“Якщо у вас довгий ніс, ви перебуваєте в офсайді. Крім того, „VAR“ проводить лінії. Так що це суб’єктивний малюнок об’єктивних критеріїв. Тому наша пропозиція буде в тому, щоб зробити допуск в 10-20 см”, — зазначив Чеферін.
Крім того, президент УЄФА підтвердив, що під час чемпіонату Європи використовуватиметься система відеоповторів “VAR”.
Нагадаємо, що УЄФА розглядав можливість тимчасових замін на Євро-2020.