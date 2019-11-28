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На Євро-2020 планують ввести тимчасові заміни у разі підозри на струс мозку - ЗМІ

На Євро-2020 планують ввести тимчасові заміни у разі підозри на струс мозку - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) розглядає можливість введення тимчасових замін гравців, у яких є підозра на струс мозку, до чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє британський телеканал Sky Sports, інформує УНН.

За інформацією джерела, IFAB, який відповідає за регулювання правил у футболі, розглядає можливість затвердження тимчасових замін, питання буде обговорюватися на щорічній бізнес-зустрічі IFAB (3 грудня) та може бути винесено на голосування на засідання IFAB, яке пройде 29 лютого 2020 року в Белфасті. У разі вибору на користь тимчасових замін, правило вступить в силу з 1 червня 2020 року. За інформацією джерела, Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) підтримує можливе прийняття цього рішення, в жовтні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) також закликав до введення тимчасових замін.

Така практика вже введена в регбі: представники медичної служби проводять первинний огляд на полі, в разі підозри на струс мозку гравець покидає поле і проводиться додаткове обстеження. На час його проведення команда може зробити тимчасову заміну і в разі, якщо підозра на струс не підтверджується, гравець, який залишив поле, може повернутися в гру.

Як писав УНН раніше, російські спортсмени виявилися під загрозою відсторонення від літньої Олімпіади та Євро-2020 — і знову через допінгові проблеми. Глава РУСАДА Юрій Ганус розповів російській редакції BBC про те, чому за минулі чотири роки допінгова криза тільки посилилася.

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