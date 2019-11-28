На Евро-2020 планируют ввести временные замены в случае подозрения на сотрясение мозга - СМИ

По информации источника, IFAB, который отвечает за регулирование правил в футболе, рассматривает возможность утверждения временных замен, вопрос будет обсуждаться на ежегодной бизнес-встрече IFAB (3 декабря) и может быть вынесен на голосование на заседание IFAB, которое пройдет 29 февраля 2020 года в Белфасте. В случае выбора в пользу временных замен, правило вступит в силу с 1 июня 2020 года. По информации источника, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) поддерживает возможное принятие этого решения, в октябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также призывал к введению временных.

Такая практика уже введена в регби: представители медицинской службы проводят первичный осмотр на поле, в случае подозрения на сотрясение мозга игрок покидает поле и проводится дополнительное обследование. На время его проведения команда может сделать временную замену и в случае, если подозрение на сотрясение не подтверждается, игрок, покинувший поле, может вернуться в игру.

Как писал УНН ранее, российские спортсмены оказались под угрозой отстранения от летней Олимпиады и Евро-2020 — и снова из-за допинговой проблемы. Глава РУСАДА Юрий Ганусов рассказал российской редакции BBC о том, почему за прошедшие четыре года допинговая кризис только усилилась.