Президент: українцям потрібна війна з корупцією, а не війна компроматів

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко, коментуючи міжвідомчий конфлікт в правоохоронних органах, наголосив, що суспільству потрібна війна з корупцією, а не війна компроматів. Про це він сказав під час виступу на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.