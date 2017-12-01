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Президент: українцям потрібна війна з корупцією, а не війна компроматів

Президент: українцям потрібна війна з корупцією, а не війна компроматів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко, коментуючи міжвідомчий конфлікт в правоохоронних органах, наголосив, що суспільству потрібна війна з корупцією, а не війна компроматів. Про це він сказав під час виступу на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Я, як Президент — точно разом із суспільством. Здорове суперництво, цивілізовану конкуренцію, чесне змагання вітатимуть і Президент, і суспільство. А от конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча є абсолютно неприйнятними, бо йдуть на користь лише спільному ворогу — злочинності і корупції”, — наголосив він.

Президент наголосив, що погоджується з Генпрокурором Юрієм Луценком, який сказав, що боротися зі злом неможливо незаконними методами.

“Так чи інакше, але за вами (прокураторою - ред.) залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих та новостворених правоохоронних органів. І я абсолютно згоден із тим, що Юрій Віталійовичсказав учора: „Боротися зі злом неможливо незаконними методами“. Тільки дотримуючись цього принципу ми можемо збудувати правову державу”, — підкреслив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що конфлікти антикорупційних відомств нагадують латиноамериканський карнавал.

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