Президент: украинцам нужна война с коррупцией, а не война компроматов

"Я, как Президент - точно вместе с обществом. Здоровое соперничество, цивилизованная конкуренция, честное соревнование будут приветствовать и Президент, и общество. А вот конфликты, ссоры, интриги и вражда являются абсолютно неприемлемыми, поскольку идут на пользу только общему врагу - преступности и коррупции", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что согласен с Генпрокурором Юрием Луценко, который сказал, что бороться со злом невозможно незаконными методами.

"Так или иначе, но за вами (прокураторы - ред.) остается обеспечение надлежащего уровня координации деятельности и взаимодействия всех реформированных и вновь правоохранительных органов. И я абсолютно согласен с тем, что Юрий Виталийович сказал вчера: "Бороться со злом невозможно незаконными методами". Только следуя этому принципу мы можем построить правовое государство", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что конфликты антикоррупционных ведомств напоминают латиноамериканский карнавал.