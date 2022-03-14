Президент України Зеленський виступить у середу з віртуальним зверненням до Конгресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступить із віртуальним зверненням до Конгресу США в середу о 9 ранку за східним часом, йдеться у листі, надісланому членам Палати представників та Сенату спікером Ненсі Пелосі та лідером більшості Чаком Шумером. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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"Конгрес, наша країна і світ відчувають трепет перед народом України, який виявив виняткову мужність, стійкість і рішучість перед неспровокованою, жорстокою і незаконною війною Росії", — йдеться у заяві.
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Далі в заяві йдеться: "Конгрес залишається непохитним у нашій прихильності до підтримки України, коли вона стикається з жорстокою та диявольською агресією Путіна, та прийняття законодавства, спрямованого на те, щоб завдати шкоди та ізолювати російську економіку, а також надати Україні гуманітарну допомогу, допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу. Ми раді вітати звернення президента Зеленського до Палати представників та Сенату та висловити нашу підтримку народу України, який мужньо захищає демократію".
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