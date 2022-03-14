Президент Украины Зеленский выступит в среду с виртуальным обращением к Конгрессу США

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"Конгресс, наша страна и мир испытывают трепет перед народом Украины, который проявил исключительное мужество, стойкость и решимость перед неспровоцированной, жестокой и незаконной войной России", — говорится в заявлении.

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Далее в заявлении говорится: "Конгресс остается непреклонным в нашей приверженности к поддержке Украины, когда она сталкивается с жестокой и дьявольской агрессией Путина, и принятие законодательства, направленного на то, чтобы нанести вред и изолировать российскую экономику, а также предоставить Украине гуманитарную помощь, помощь в области безопасности и экономическую помощь. Мы рады приветствовать обращение президента Зеленского в Палате представителей и Сенате и выразить нашу поддержку народу Украины, который мужественно защищает демократию".

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Четвертый раунд украинско-российских переговоров взял "техническую паузу" до вторника, заявил Михаил Подоляк.