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Президент Украины Зеленский выступит в среду с виртуальным обращением к Конгрессу США

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит с виртуальным обращением к Конгрессу США в среду в 9 утра по восточному времени, говорится в письме, направленном членам Палаты представителей и Сената спикером Нэнси Пелоси и лидером большинства Чаком Шумером. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Конгресс, наша страна и мир испытывают трепет перед народом Украины, который проявил исключительное мужество, стойкость и решимость перед неспровоцированной, жестокой и незаконной войной России", — говорится в заявлении.

Детали

Далее в заявлении говорится: "Конгресс остается непреклонным в нашей приверженности к поддержке Украины, когда она сталкивается с жестокой и дьявольской агрессией Путина, и принятие законодательства, направленного на то, чтобы нанести вред и изолировать российскую экономику, а также предоставить Украине гуманитарную помощь, помощь в области безопасности и экономическую помощь. Мы рады приветствовать обращение президента Зеленского в Палате представителей и Сенате и выразить нашу поддержку народу Украины, который мужественно защищает демократию".

Добавим

Четвертый раунд украинско-российских переговоров взял "техническую паузу" до вторника, заявил Михаил Подоляк.

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