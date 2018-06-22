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Президент України ввів санкції проти провідних російських політичних партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Україна додала в санкційні списки шість російських політичних партій. Новий перелік осіб, щодо яких вводяться обмежувальні заходи, опублікований на сайті президента України Петра Порошенка, інформує УНН.

Обмежувальні заходи тепер діють відносно “Єдиної Росії”, “Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР)”, “Батьківщини”, “Демократичної партії Росії”, “Аграрної партії Росії” і “Комуністичної партії Російської Федерації”.

Згідно з рішенням, у всіх партій повинні бути заблоковані активи на території України, також їм заборонено виведення капіталу за межі країни, також у них анулюються лінцезіі чи інші дозвільні документи на ввезення або вивезення з України валютних цінностей, вводяться обмеження з видачі готівки за банківськими картками.

Крім цього, в розширені санкційні списки України потрапила Центральна виборча комісія РФ, а також її голова Елла Памфілова.

Крім того, в списках значаться заступник голови ЦВК РФ Микола Булаєв, секретар комісії Майя Грішина і члени ЦВК в окупованому Криму Веніамін Нікіфоров і В’ячеслав Фірсов. Відносно цих осіб повинні бути застосовані “блокування активів, запобігання виведення капіталів за кордон України та інші санкції, передбачені українським законодавством”. Санкції вводяться терміном на три роки.

Обмежувальні заходи також торкнулися російських бізнесменів Аркадія і Бориса, а також Романа і Лілію Ротенбергов.

Згідно з документом, в їх відношенні вводиться “відмова в наданні та скасування віз..., застосування інших заборон в’їзду на територію України”, а також “запобігання виведенню капіталів за межі України”.

В оновлені списки потрапили директор компанії “Дайвтехносервіс” Олександр Трибун і її співробітник Олег Чириков, директор “НВП “Беріл” Олег Ніколаєв, а також Вікторія Білан, Євгенія Воробйова і Наталія Золотарьова.

У розширений список санкцій потрапили громадські організації “Союз пенсіонерів Росії”, “Корпус “За чисті вибори”, “Бойове братство” і Союз ветеранів Афганістану.

Відносно цих юридичних осіб повинні бути застосовані “блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України, зупинка виконання економічних і фінансових зобов’язань”, а також припинення видачі ліцензій на ввезення і вивезення валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, “емітованими резидентами іноземної держави”. Санкції вводяться терміном на три роки.

Як повідомляв УНН, Порошенко по телефону закликав Путіна звільнити українських заручників.

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