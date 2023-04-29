Президент України у полоні в росіян - це ганьба: Зеленський розповів, що має пістолет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський має пістолет та вміє стріляти, а також вважає, що "Президент України у полоні росіян - це ганьба". Про це він сказав у спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік.За Кадром", передає УНН.
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"У мене є пістолет, я вмію стріляти. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Я вважаю, що це ганьба", - сказав Зеленський.
Також він уточнив, що пістолет йому потрібен, щоб відстрілюватись.
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Президент України Володимир Зеленський показав журналістові Дмитру Комарову де мешкає від початку повномасштабного вторгнення.
Президент каже, що окрім проживання у цьому приміщенні, де стоїть доволі невелике ліжко, він ще спускався у бомбосховище.