Президент Украины в плену у россиян - это позор: Зеленский рассказал, что у него есть пистолет

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"У меня есть пистолет, я умею стрелять. Осознаешь себе, президент Украины в плену у россиян? Я считаю, что это позор", - сказал Зеленский.

Также он уточнил, что пистолет ему нужен, чтобы отстреливаться.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский показал журналисту Дмитрию Комарову, где живет с начала полномасштабного вторжения.

Президент говорит, что кроме проживания в этом помещении, где стоит довольно небольшая кровать, он еще спускался в бомбоубежище.