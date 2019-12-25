Президент УАФ запланував революційні зміни в жіночому українському футболі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився своєю думкою стосовно змін в системі ліцензування українських клубів, передає УНН з посиланням на Всеукраїнську асоціацію жіночого футболу.
Павелко заявив, що із сезону 2021/2022 клуби отримуватимуть ліцензію за умови, що в їхній структурі буде жіноча або дівоча команда.
“У розвитку футболу в країні ми не стоїмо на місці. Зараз ми, наприклад, плануємо справжню революцію в жіночому футболі. Ми впритул підійшли до прийняття рішення, згідно з яким, починаючи з сезону 2021/2022, професійні клуби отримуватимуть ліцензію за умови, що в їх структурі буде жіноча або дівоча команда. У світі вже нерідкі випадки, коли на матчах жіночих команд збирається по 40-50 тисяч глядачів. І хоча наш жіночий футбол і футзал має певні успіхи, потенціал у цього напряму футболу дуже великий”, — з такою заявою виступив функціонер.
Зауважимо, що в чемпіонаті України з жіночого футболу виступає 10 клубів. Лідером є харківський “Житлобуд-2” з 27 очками після 10 матчів. “Житлобуд-1” йде другим (23), далі ФК “Восход” з села Стара Маячка (23) і "Єдність із села Плиски (21).