Президент УАФ запланировал революционные изменения в женском украинском футболе

Павелко заявил, что с сезона 2021/2022 клубы будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская или девичья команда.

“В развитии футбола в стране мы не стоим на месте. Сейчас мы, например, планируем настоящую революцию в женском футболе. Мы вплотную подошли к принятию решения, согласно которому, начиная с сезона 2021/2022, профессиональные клубы будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская или девичья команда. В мире уже нередки случаи, когда на матчах женских команд собирается по 40-50 тысяч зрителей. И хотя наш женский футбол и футзал имеет определенные успехи, потенциал у этого направления футбола очень большой”, — с таким заявлением выступил функционер.

Заметим, что в чемпионате Украины по женскому футболу выступает 10 клубов. Лидером является харьковский “Жилстрой-2” с 27 очками после 10 матчей. “Жилстрой-1” идет вторым (23), далее ФК “Восход” из села Старая Маячка (23) и "Единство из села Плиски (21).