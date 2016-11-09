Президент сподівається продовжити співпрацю з Палатою представників та Сенатом США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав переобрання до Сенату Сполучених Штатів Америки членів українського кокусу, що допоможе продовжити співпрацю з Палатою представників та Сенату США. Про це він сказав під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Петро Порошенко також привітав переобрання до Сенату Сполучених Штатів членів українського кокусу, що, на думку Глави держави, допоможе продовжити ефективну взаємодію та співпрацю з Палатою представників та Сенатом”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах США.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.