Президент надеется продолжить сотрудничество с Палатой представителей и Сенатом США

"Петр Порошенко также поздравил переизбрание в Сенат Соединенных Штатов членов украинского кокуса, что, по мнению главы государства, поможет продолжить эффективное взаимодействие и сотрудничество с Палатой представителей и Сенатом", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.