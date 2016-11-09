Президент надеется продолжить сотрудничество с Палатой представителей и Сенатом США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил переизбрание в Сенат Соединенных Штатов Америки членов украинского кокуса, что поможет продолжить сотрудничество с Палатой представителей и Сенатом США. Об этом он сказал во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Петр Порошенко также поздравил переизбрание в Сенат Соединенных Штатов членов украинского кокуса, что, по мнению главы государства, поможет продолжить эффективное взаимодействие и сотрудничество с Палатой представителей и Сенатом", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.