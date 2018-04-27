Президент схвалив угоду з МБРР на 150 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та МБРР для кредитування малого та середнього бізнесу. Про це УНН повідомили у прес-службі Глав держави.
"Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку", що прийнятий Верховною Радою 5 квітня", - йдеться у повідомленні.
Угода, як повідомляється, "створює правові рамки для розвитку співробітництва між сторонами, залучення в економіку України довгострокових інвестиційних ресурсів в обсязі 150 млн доларів США під державні гарантії".
"Документ передбачає отримання ПАТ "Укрексімбанк" як позичальником кредитних коштів МБРР для надання українським підприємствам малого та середнього бізнесу середньо- та довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування та фінансування обігового капіталу", - йдеться у повідомленні.
Реалізація проекту доступу до довготермінового фінансування, як зазначається, матиме позитивний вплив на розвиток малих та середніх підприємств, розширення виробничих потужностей реального сектору, збереженню існуючих та створенню нових робочих місць.
Нагадаємо, у лютому минулого року Кабмін схвалив залучення кредиту МБРР на 150 млн дол.