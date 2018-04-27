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Президент одобрил соглашение с МБРР на 150 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и МБРР для кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент одобрил соглашение с МБРР на 150 млн долларов

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", принятый Верховной Радой 5 апреля", - говорится в сообщении.

Соглашение, как сообщается, "создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами, привлечения в экономику Украины долгосрочных инвестиционных ресурсов в объеме 150 млн долларов США под государственные гарантии".

"Документ предусматривает получение ПАО "Укрэксимбанк" как заемщика кредитных средств МБРР для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала", - говорится в сообщении.

Реализация проекта доступа к долгосрочному финансированию, как отмечается, окажет положительное влияние на развитие малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, сохранениt существующих и созданиt новых рабочих мест.

Напомним, в феврале прошлого года Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на 150 млн долл.

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