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Президент Сербії скасував свій візит до Чорногорії на тлі суперечки навколо релігійного закону

Президент Сербії скасував свій візит до Чорногорії на тлі суперечки навколо релігійного закону

Київ • УНН

 • 18400 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич скасував свій візит до Чорногорії на тлі суперечки навколо нового чорногорського закону про свободу віросповідання. Про це пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Я вирішив не їхати, це було узгодженого із (Сербським патріархом) Іринеєм... Ми поважаємо їхню незалежність”, — сказав Вучич.

Він планував відвідати сербські церкви в Чорногорії на Різдво за юліанським календарем, яке святкують 7 січня. Чорногорські посадовці заявили, що його візит загострить відносини між двома країнами.

У грудні 2019 року чорногорський парламент ухвалив закон, за яким релігійні організації мають довести право власності на майно, якими вони заволоділи до 1918 року, коли здебільшого православна Чорногорія була об’єднана з Королівством Сербів, Хорватів і Словенців.

Сербія стверджує, що новий закон призведе до конфіскації майна Сербської православної церкви у Чорногорії. Подґоріца заперечує звинувачення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сербська православна церква погрожує владі Чорногорії через закон про віросповідання

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