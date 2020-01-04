Президент Сербии отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг религиозного закона

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112582 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116502 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114959 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130135 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106108 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108423 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108398 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131930 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130695 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196103 просмотра

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Президент Сербии отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг религиозного закона

Президент Сербии отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг религиозного закона

Киев  •  УНН

 • 18397 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Сербии Александар Вучич отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг нового черногорского закона о свободе вероисповедания. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Я решил не ехать, это было согласованного с (Сербским Патриархом) Иринеем ... Мы уважаем их независимость”, — сказал Вучич.

Он планировал посетить сербские церкви в Черногории на Рождество по юлианскому календарю, которое празднуют 7 января. Черногорские чиновники заявили, что его визит обострит отношения между двумя странами.

В декабре 2019 года черногорский парламент принял закон, по которому религиозные организации должны доказать право собственности на имущество, которыми они завладели до 1918 года, когда в основном православная Черногория была объединена с Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев.

Сербия утверждает, что новый закон приведет к конфискации имущества Сербской православной церкви в Черногории. Подгорица отрицает обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сербская православная церковь угрожает власти Черногории из-за закона о вероисповедании

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