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Президент пропонує позбавлення волі до 10 років за незаконне збагачення

Президент пропонує позбавлення волі до 10 років за незаконне збагачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував за незаконне збагачення позбавляти волі на строк від 5 до 10 років. Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів. Цей проект закону внесений Зеленським на розгляд Верховної Ради, передає УНН.

Згідно з проектом закону, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 368-5 "Незаконне збагачення".

У цій статті, як пропонується, визначається, що набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на п'ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як зазначається у законопроекті, під активами слід розуміти грошові кошти – у тому числі готівкові, кошти на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, – інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, проектом закону пропонується у Законі "Про запобігання корупції" встановити, що активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку. А також активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку.

Також пропонується Цивільний процесуальний кодекс України доповнити частиною, у якій йдеться, що справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом. Також передбачено, щоб справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави розглядалися колегіально Вищим антикорупційним судом у складі трьох суддів.

У Кримінальному процесуальному кодексі законопроектом пропонується доповнити статтею про те, що докази, отримані від відповідача у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів, та їх стягнення в дохід держави не можуть бути використані на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень.

"Законопроект спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також на запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 27 березня Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У результаті чого усі справи, які були порушені за цією статтею – скасовані.

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