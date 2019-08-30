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Президент предлагает лишение свободы до 10 лет за незаконное обогащение

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил за незаконное обогащение лишать свободы на срок от 5 до 10 лет. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов. Этот проект закона внесен Зеленским на рассмотрение Верховной Рады, передает УНН.

Согласно проекту закона, предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 368-5 "Незаконное обогащение".

В этой статье, как предлагается, определяется, что приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышающее его законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как отмечается в законопроекте, под активами следует понимать денежные средства - в том числе наличные, средства на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, - иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, проектом закона предлагается в Законе "О предупреждении коррупции" установить, что активы, приобретенные в результате совершения коррупционного правонарушения, подлежат конфискации или специальной конфискации по решению суда в установленном законом порядке. А также активы, в отношении которых судом на основании представленных доказательств не установлено, что они или денежные средства, необходимые для их приобретения, были приобретены за счет законных доходов, являются необоснованными и подлежат взысканию в доход государства по решению суда в установленном законом порядке.

Также предлагается Гражданский процессуальный кодекс Украины дополнить частью, в которой говорится, что дела о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства рассматриваются Высшим антикоррупционным судом. Также предусмотрено, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства рассматривались коллегиально Высшим антикоррупционным судом в составе трех судей.

В Уголовном процессуальном кодексе законопроектом предлагается дополнить статьей о том, что доказательства, полученные от ответчика в исковом производстве по делам о признании необоснованными активов, и их взыскания в доход государства не могут быть использованы в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений.

"Законопроект направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 27 марта Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В результате чего все дела, которые были возбуждены по этой статье - отменены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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