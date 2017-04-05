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Президент призначив М.Гайдар своїм радником

Президент призначив М.Гайдар своїм радником

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив Марію Гайдар своїм радником. Про це йдеться в президентському указі №83/2017 від 28 березня, передає УНН.

"Призначити Гайдар Марію Єгорівну радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.

Нагадаємо, торік М.Гайдар залишила посаду в.о. заступника голови Одеської обласної державної адміністрації.

Також нагадаємо, М.Гайдар подала прохання про вихід з громадянства РФ.

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