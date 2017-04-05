Президент призначив М.Гайдар своїм радником
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив Марію Гайдар своїм радником. Про це йдеться в президентському указі №83/2017 від 28 березня, передає УНН.
"Призначити Гайдар Марію Єгорівну радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.
Нагадаємо, торік М.Гайдар залишила посаду в.о. заступника голови Одеської обласної державної адміністрації.
Також нагадаємо, М.Гайдар подала прохання про вихід з громадянства РФ.