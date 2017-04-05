Президент назначил М.Гайдар своим советником
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником. Об этом говорится в президентском указе №83/2017 от 28 марта, передает УНН.
"Назначить Марию Егоровну Гайдар советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
Напомним, в прошлом году М.Гайдар оставила должность и.о. заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.
Также напомним, М.Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ.