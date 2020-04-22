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Президент поставив завдання уряду перевести всі держпослуги в режим онлайн

Президент поставив завдання уряду перевести всі держпослуги в режим онлайн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання уряду перевести всі державні послуги у режим онлайн. Про це він повідомив під час онлайн презентація цифрових паспортів у мобільному застосунку Дія, передає кореспондент УНН.

"Я ставлю таке завдання нашому уряду, щоб всі послуги від держави, українці мали можливість отримувати повністю онлайн без необхідності обивати пороги будь-яких чиновницьких кабінетів. Автоматизація взаємодії громадян з державою – це прозорість та можливість відслідкувати кожен крок чиновників та кожне рішення конкретної посадової особи, а не до традиційного лабіринту чиновників. Ми надалі будемо змінювати застаріле законодавство, що заважає просуванню цифрових реформ в Україні, та боротися із спротивом корумпованих чиновників, як у державних органах, так і на місцях", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у додатку “Дія”.

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