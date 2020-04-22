Президент поставил задачу правительству перевести все госуслуги в режим онлайн

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 2305 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 6283 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 48884 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 91594 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103901 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129864 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129906 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122093 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Президент поставил задачу правительству перевести все госуслуги в режим онлайн

Президент поставил задачу правительству перевести все госуслуги в режим онлайн

Киев  •  УНН

 • 12095 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству перевести все государственные услуги в режим онлайн. Об этом он сообщил во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия", передает корреспондент УНН.

"Я ставлю такую задачу нашему правительству, чтобы все услуги от государства, украинцы имели возможность получать полностью онлайн без необходимости обивать пороги любых чиновничьих кабинетов. Автоматизация взаимодействия граждан с государством - это прозрачность и возможность отследить каждый шаг чиновников и каждое решение конкретного должностного лица, а не к традиционному лабиринту чиновников. Мы в дальнейшем будем менять устаревшее законодательство, которое мешает продвижению цифровых реформ в Украине, и бороться с сопротивлением коррумпированных чиновников, как в государственных органах, так и на местах", - отметил Зеленский.

Напомним, цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт уже доступны в приложении "Дия".

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