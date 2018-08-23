Президент посмертно нагородив загиблого біля мерії Харкова поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив посмертно орденом “За мужність ІІІ ступеня” харківського поліцейського Дмитра Кірієнка, який загинув через стрілянину біля мерії Харкова. Нагороду Глава держави вручив матері загиблого поліцейського, перебуваючи у ситуаційному центрі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
“Указом Президента України за особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю, самовіддане виконання службового обов’язку нагороджено орденом „За мужність ІІІ ступеня“ Кірієнка Дмитра Олександровича ... посмертно”, — оголосив указ Президента заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук.
Президент Петро Порошенко разом із головою Національної поліції Сергієм Князєвим вручили нагороду матері загиблого поліцейського.
Як повідомляв УНН, 20 серпня близько 00:37 сталася стрілянина під мерією Харкова. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрілка. У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Незважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер у лікарні. У загиблого залишилися дружина та дворічна донька.
У середу 22 серпня з патрульним поліцейським Дмитром Кірієнком попрощалися у Харкові.