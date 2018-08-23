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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент посмертно наградил погибшего возле мэрии Харькова полицейского

Киев • УНН

 • 6498 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом "За мужество III степени" харьковского полицейского Дмитрия Кириенко, который погиб в результате стрельбы возле мэрии Харькова. Награду Глава государства вручил матери погибшего полицейского, находясь в ситуационном центре Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области, передает УНН.

Президент посмертно наградил погибшего возле мэрии Харькова полицейского

"Указом Президента Украины за личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное выполнение служебного долга награжден орденом "За мужество III степени" Кириенко Дмитрий Александрович... посмертно", - заявил указ Президента заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук.

Президент Петр Порошенко вместе с председателем Национальной полиции Сергеем Князевым вручили награду матери погибшего полицейского.

Как сообщал УНН, 20 августа около 00:37 произошла стрельба под мэрией Харькова. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался в больнице. У погибшего остались жена и двухлетняя дочь.

В среду 22 августа с патрульным полицейским Дмитрием Кириенко попрощались в Харькове.

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