Президент посмертно наградил погибшего возле мэрии Харькова полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом "За мужество III степени" харьковского полицейского Дмитрия Кириенко, который погиб в результате стрельбы возле мэрии Харькова. Награду Глава государства вручил матери погибшего полицейского, находясь в ситуационном центре Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Указом Президента Украины за личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное выполнение служебного долга награжден орденом "За мужество III степени" Кириенко Дмитрий Александрович... посмертно", - заявил указ Президента заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук.
Президент Петр Порошенко вместе с председателем Национальной полиции Сергеем Князевым вручили награду матери погибшего полицейского.
Как сообщал УНН, 20 августа около 00:37 произошла стрельба под мэрией Харькова. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался в больнице. У погибшего остались жена и двухлетняя дочь.
В среду 22 августа с патрульным полицейским Дмитрием Кириенко попрощались в Харькове.